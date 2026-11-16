Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge

Der TecDAX sinkt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.08 Prozent auf 4’072.81 Punkte. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 582.464 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0.126 Prozent fester bei 4’081.04 Punkten in den Montagshandel, nach 4’075.90 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4’072.23 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4’085.73 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, stand der TecDAX bei 4’015.21 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, lag der TecDAX bei 4’105.87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, lag der TecDAX bei 3’534.64 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 12.38 Prozent zu Buche. Bei 4’284.41 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3’322.31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell Eckert Ziegler (+ 1.63 Prozent auf 15.59 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.28 Prozent auf 26.94 EUR), freenet (+ 1.23 Prozent auf 24.74 EUR), HENSOLDT (+ 0.92 Prozent auf 81.16 EUR) und Nemetschek SE (+ 0.86 Prozent auf 64.15 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil Siltronic (-2.36 Prozent auf 53.70 EUR), Infineon (-2.24 Prozent auf 48.76 EUR), AIXTRON SE (-1.90 Prozent auf 31.53 EUR), OHB SE (-1.69 Prozent auf 174.00 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1.33 Prozent auf 47.66 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf. 632’968 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 240.984 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Im TecDAX weist die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8.17 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch