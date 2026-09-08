Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX notiert zum Handelsstart im Minus

Um 09:10 Uhr verliert der TecDAX im XETRA-Handel 0.17 Prozent auf 4’048.71 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 564.158 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.304 Prozent auf 4’043.19 Punkte an der Kurstafel, nach 4’055.52 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Dienstag bei 4’040.94 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4’057.15 Punkten erreichte.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, einen Stand von 4’068.78 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.06.2026, wurde der TecDAX auf 4’067.45 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 08.09.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3’635.10 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 11.71 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’322.31 Zählern markiert.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Nordex (+ 1.73 Prozent auf 41.12 EUR), HENSOLDT (+ 1.14 Prozent auf 80.08 EUR), SMA Solar (+ 1.09 Prozent auf 60.55 EUR), United Internet (+ 0.72 Prozent auf 28.06 EUR) und Nemetschek SE (+ 0.70 Prozent auf 64.35 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil TeamViewer (-3.02 Prozent auf 6.42 EUR), Infineon (-2.55 Prozent auf 59.24 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1.77 Prozent auf 74.80 EUR), JENOPTIK (-1.51 Prozent auf 40.38 EUR) und AIXTRON SE (-1.39 Prozent auf 38.44 EUR) unter Druck.

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 275’177 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 214.312 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.57 erwartet. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.42 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch