Ottobock Aktie 149106489 / DE000BCK2223
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08.09.2026 15:58:17
Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX nachmittags mit Abgaben
Der TecDAX gibt sich am zweiten Tag der Woche schwächer.
Um 15:41 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0.64 Prozent schwächer bei 4’029.72 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 564.158 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0.304 Prozent schwächer bei 4’043.19 Punkten, nach 4’055.52 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4’057.15 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4’026.39 Punkten verzeichnete.
TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, lag der TecDAX bei 4’068.78 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, bei 4’067.45 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.09.2025, wies der TecDAX 3’635.10 Punkte auf.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 11.19 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3’322.31 Punkten.
Die Tops und Flops im TecDAX
Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit SMA Solar (+ 3.42 Prozent auf 61.95 EUR), HENSOLDT (+ 2.50 Prozent auf 81.16 EUR), Ottobock (+ 1.58 Prozent auf 57.80 EUR), Sartorius vz (+ 1.20 Prozent auf 236.50 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0.99 Prozent auf 28.52 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil Infineon (-4.24 Prozent auf 58.21 EUR), ATOSS Software (-3.60 Prozent auf 93.60 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3.11 Prozent auf 31.14 EUR), AIXTRON SE (-3.10 Prozent auf 37.77 EUR) und Nemetschek SE (-2.97 Prozent auf 62.00 EUR).
Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Aktuell weist die Infineon-Aktie das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2’485’451 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 214.312 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der TecDAX-Mitglieder
Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.42 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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