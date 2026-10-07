Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX beginnt die Sitzung mit Verlusten

Der TecDAX fällt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.77 Prozent auf 4’067.79 Punkte zurück. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 567.057 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.602 Prozent tiefer bei 4’074.56 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4’099.22 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4’078.18 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 4’066.00 Einheiten.

TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 0.579 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 07.09.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 4’055.52 Punkten gehandelt. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 07.07.2026, den Stand von 3’832.85 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 07.10.2025, den Wert von 3’733.07 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 12.24 Prozent. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’322.31 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit Drägerwerk (+ 2.76 Prozent auf 119.00 EUR), freenet (+ 1.25 Prozent auf 22.74 EUR), Eckert Ziegler (+ 1.08) Prozent auf 12.15 EUR), AIXTRON SE (+ 0.84 Prozent auf 39.73 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0.57 Prozent auf 26.56 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen SMA Solar (-3.06 Prozent auf 58.65 EUR), Infineon (-3.01 Prozent auf 62.73 EUR), JENOPTIK (-2.78 Prozent auf 42.74 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1.87 Prozent auf 70.90 EUR) und Elmos Semiconductor (-1.73 Prozent auf 158.60 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 198’304 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 213.573 Mrd. Euro.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9.02 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch