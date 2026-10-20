Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX beginnt die Dienstagssitzung in der Verlustzone

Am Dienstag notiert der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0.23 Prozent schwächer bei 4’001.76 Punkten. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 569.223 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.084 Prozent leichter bei 4’007.52 Punkten in den Dienstagshandel, nach 4’010.90 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3’997.25 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4’014.30 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 3’948.65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3’771.59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’756.03 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 10.42 Prozent. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell OHB SE (+ 2.11 Prozent auf 203.00 EUR), SAP SE (+ 1.61 Prozent auf 203.05 EUR), TeamViewer (+ 1.21 Prozent auf 7.10 EUR), ATOSS Software (+ 0.99 Prozent auf 92.00 EUR) und Nemetschek SE (+ 0.85 Prozent auf 76.90 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen SMA Solar (-5.87 Prozent auf 52.15 EUR), Siltronic (-3.83 Prozent auf 64.00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3.76 Prozent auf 53.70 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3.25 Prozent auf 27.98 EUR) und JENOPTIK (-2.87 Prozent auf 35.26 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 267’081 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 229.940 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.08 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.80 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch