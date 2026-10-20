SAP Aktie 345952 / DE0007164600
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|XETRA-Handel im Fokus
|
20.10.2026 09:28:14
Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX beginnt die Dienstagssitzung in der Verlustzone
Der TecDAX fällt am Morgen nach Vortagesgewinnen zurück.
Am Dienstag notiert der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0.23 Prozent schwächer bei 4’001.76 Punkten. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 569.223 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.084 Prozent leichter bei 4’007.52 Punkten in den Dienstagshandel, nach 4’010.90 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3’997.25 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4’014.30 Punkten lag.
TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 3’948.65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3’771.59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’756.03 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 10.42 Prozent. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
TecDAX-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell OHB SE (+ 2.11 Prozent auf 203.00 EUR), SAP SE (+ 1.61 Prozent auf 203.05 EUR), TeamViewer (+ 1.21 Prozent auf 7.10 EUR), ATOSS Software (+ 0.99 Prozent auf 92.00 EUR) und Nemetschek SE (+ 0.85 Prozent auf 76.90 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen SMA Solar (-5.87 Prozent auf 52.15 EUR), Siltronic (-3.83 Prozent auf 64.00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3.76 Prozent auf 53.70 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3.25 Prozent auf 27.98 EUR) und JENOPTIK (-2.87 Prozent auf 35.26 EUR).
Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 267’081 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 229.940 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.08 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.80 Prozent bei der freenet-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu SAP SE
|
10:00
|EQS-CMS: SAP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
10:00
|EQS-CMS: SAP SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
09:29
|SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag gesucht (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Handelsstart ab (finanzen.ch)
|
09:28
|DAX aktuell: DAX fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.ch)
|
09:28
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|STOXX-Handel STOXX 50 startet mit Verlusten (finanzen.ch)
|
09:28
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX beginnt die Dienstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu OHB SE
|12.10.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.09.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.09.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.26
|OHB Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.10.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.09.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.09.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.26
|OHB Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.10.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.09.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.09.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.26
|OHB Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3’978.52
|-0.81%
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas tiefer -- DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich leicht abwärts, während der deutsche Aktienmarkt schwächelt. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.