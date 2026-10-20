Minuszeichen in Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit Abgaben

Der SDAX verliert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr 0.89 Prozent auf 18’047.92 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 90.124 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18’155.33 Zählern und damit 0.301 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (18’210.22 Punkte).

Bei 18’172.32 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 17’925.61 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, notierte der SDAX bei 18’106.55 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18’283.65 Punkten. Der SDAX lag vor einem Jahr, am 20.10.2025, bei 17’100.59 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 3.99 Prozent zu Buche. Das SDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 19’325.96 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 15’733.78 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit tonies (+ 5.02 Prozent auf 13.80 EUR), MLP SE (+ 3.23 Prozent auf 10.86 EUR), Mutares (+ 3.18) Prozent auf 25.95 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1.89 Prozent auf 33.38 EUR) und Kontron (+ 1.60 Prozent auf 20.34 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil SMA Solar (-8.48 Prozent auf 50.70 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-6.22 Prozent auf 27.12 EUR), LPKF Laser Electronics (-5.65 Prozent auf 10.85 EUR), OHB SE (-5.43 Prozent auf 188.00 EUR) und HelloFresh (-5.37 Prozent auf 2.93 EUR).

SDAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im SDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 456’643 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die 1&1-Aktie mit 5.001 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 1.57 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.68 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch