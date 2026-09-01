Minuszeichen in Frankfurt: MDAX schlussendlich leichter

Der MDAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 1.78 Prozent schwächer bei 32’141.62 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 365.345 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der MDAX 0.021 Prozent schwächer bei 32’717.55 Punkten, nach 32’724.55 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 32’087.92 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 32’717.55 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wies der MDAX einen Wert von 31’980.52 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, wies der MDAX einen Wert von 32’899.55 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 01.09.2025, wies der MDAX 30’446.03 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 3.75 Prozent zu Buche. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 26’803.25 Zähler.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell K+S (+ 3.03 Prozent auf 17.01 EUR), HUGO BOSS (+ 0.96 Prozent auf 39.02 EUR), LANXESS (+ 0.54 Prozent auf 15.03 EUR), Talanx (+ 0.48 Prozent auf 125.80 EUR) und FUCHS SE VZ (+ 0.25 Prozent auf 40.36 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-5.46 Prozent auf 83.10 EUR), RENK (-5.20 Prozent auf 44.56 EUR), Siltronic (-4.30 Prozent auf 75.60 EUR), PUMA SE (-3.54 Prozent auf 24.52 EUR) und HENSOLDT (-3.50 Prozent auf 82.70 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 6’417’201 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 40.553 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.27 zu Buche schlagen. freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.37 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch