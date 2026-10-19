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Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907

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MDAX im Blick 19.10.2026 09:28:15

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX liegt zum Start im Minus

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX liegt zum Start im Minus

Der MDAX bewegt sich am Morgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Porsche Automobil
22.93 CHF -2.40%
Kaufen Verkaufen

Am Montag tendiert der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0.59 Prozent tiefer bei 30’477.31 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 341.800 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 30’539.75 Zählern und damit 0.381 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (30’656.65 Punkte).

Der MDAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 30’460.26 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30’587.44 Punkten lag.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, den Wert von 31’083.97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, mit 31’864.73 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der MDAX mit 29’512.77 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 1.62 Prozent. Bei 33’547.52 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Zählern verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit Nemetschek SE (+ 1.56 Prozent auf 74.70 EUR), WACKER CHEMIE (+ 1.24 Prozent auf 89.60 EUR), Siltronic (+ 0.99 Prozent auf 66.55 EUR), AUMOVIO (+ 0.57 Prozent auf 35.20 EUR) und Salzgitter (+ 0.41 Prozent auf 48.44 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen AUTO1 (-2.54 Prozent auf 18.00 EUR), Aroundtown SA (-2.26 Prozent auf 1.39 EUR), Bilfinger SE (-2.22 Prozent auf 54.95 EUR), RENK (-2.19 Prozent auf 37.49 EUR) und TUI (-1.90 Prozent auf 6.63 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 188’284 Aktien gehandelt. Im MDAX nimmt die Porsche vz-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 37.656 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3.20 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.06 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Die Tops und Flops im MDAX?
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Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
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26.06.26 Porsche Automobil Market-Perform Bernstein Research
22.06.26 Porsche Automobil Halten DZ BANK
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ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 16’711.27 6.24 S2BZ5U
SMI-Kurs: 14’322.30 19.10.2026 10:00:41
Long 13’053.80 10.13 SE2BZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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