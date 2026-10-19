Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
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19.10.2026 09:28:15
Minuszeichen in Frankfurt: MDAX liegt zum Start im Minus
Der MDAX bewegt sich am Morgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.
Am Montag tendiert der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0.59 Prozent tiefer bei 30’477.31 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 341.800 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 30’539.75 Zählern und damit 0.381 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (30’656.65 Punkte).
Der MDAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 30’460.26 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30’587.44 Punkten lag.
MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, den Wert von 31’083.97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, mit 31’864.73 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der MDAX mit 29’512.77 Punkten gehandelt.
Seit Anfang des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 1.62 Prozent. Bei 33’547.52 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Zählern verzeichnet.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX
Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit Nemetschek SE (+ 1.56 Prozent auf 74.70 EUR), WACKER CHEMIE (+ 1.24 Prozent auf 89.60 EUR), Siltronic (+ 0.99 Prozent auf 66.55 EUR), AUMOVIO (+ 0.57 Prozent auf 35.20 EUR) und Salzgitter (+ 0.41 Prozent auf 48.44 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen AUTO1 (-2.54 Prozent auf 18.00 EUR), Aroundtown SA (-2.26 Prozent auf 1.39 EUR), Bilfinger SE (-2.22 Prozent auf 54.95 EUR), RENK (-2.19 Prozent auf 37.49 EUR) und TUI (-1.90 Prozent auf 6.63 EUR).
Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 188’284 Aktien gehandelt. Im MDAX nimmt die Porsche vz-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 37.656 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der MDAX-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3.20 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.06 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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09:28
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX liegt zum Start im Minus (finanzen.ch)
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16.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX liegt zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.ch)
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16.10.26
|Gewinne in Frankfurt: Am Nachmittag Pluszeichen im MDAX (finanzen.ch)
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16.10.26
|Zuversicht in Frankfurt: Das macht der MDAX aktuell (finanzen.ch)
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16.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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15.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX legt zum Ende des Donnerstagshandels zu (finanzen.ch)
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15.10.26
|Handel in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
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15.10.26
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Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
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