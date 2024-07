Minuszeichen in Frankfurt: MDAX liegt am Dienstagmittag im Minus

Der MDAX verliert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr 0.87 Prozent auf 25’465.67 Punkte. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 254.451 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.011 Prozent auf 25’685.53 Punkte an der Kurstafel, nach 25’688.25 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Dienstag bei 25’408.61 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25’685.53 Punkten erreichte.

MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, stand der MDAX bei 25’719.43 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.04.2024, verzeichnete der MDAX einen Stand von 25’973.85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, den Stand von 27’860.29 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 5.11 Prozent abwärts. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27’641.56 Punkten. Bei 24’942.65 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit AIXTRON SE (+ 3.82 Prozent auf 22.03 EUR), Aroundtown SA (+ 0.89 Prozent auf 2.15 EUR), HelloFresh (+ 0.86 Prozent auf 5.84 EUR), Evonik (+ 0.83 Prozent auf 18.79 EUR) und Nordex (+ 0.62 Prozent auf 13.01 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil HUGO BOSS (-8.25 Prozent auf 37.04 EUR), PUMA SE (-3.67 Prozent auf 42.80 EUR), Aurubis (-2.88 Prozent auf 75.80 EUR), Delivery Hero (-2.83 Prozent auf 19.94 EUR) und HENSOLDT (-2.62 Prozent auf 35.00 EUR).

MDAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die thyssenkrupp-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 1’878’719 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 18.631 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder

Die Lufthansa-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. RTL lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14.63 Prozent.

Redaktion finanzen.ch