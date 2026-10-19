HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
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19.10.2026 17:58:14
Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX schliesst in der Verlustzone
Das machte das Börsenbarometer in Frankfurt am Montag zum Handelsende.
Schlussendlich bewegte sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.38 Prozent tiefer bei 25’298.00 Punkten.
Bei 25’194.00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25’591.00 Punkten den höchsten Stand markierte.
LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 25’310.00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der LUS-DAX auf 24’816.00 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der LUS-DAX mit 23’985.00 Punkten berechnet.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 2.98 Prozent zu Buche. Bei 26’616.00 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 21’861.50 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX
Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Zalando (+ 2.61 Prozent auf 25.91 EUR), Symrise (+ 1.27 Prozent auf 100.70 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1.16 Prozent auf 69.48 EUR), QIAGEN (+ 0.52 Prozent auf 41.25 EUR) und HOCHTIEF (+ 0.38 Prozent auf 374.00 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil RWE (-3.15 Prozent auf 57.18 EUR), Rheinmetall (-2.79 Prozent auf 1’059.80 EUR), Deutsche Bank (-2.76 Prozent auf 28.52 EUR), Bayer (-2.38 Prozent auf 43.40 EUR) und Airbus SE (-2.34 Prozent auf 194.26 EUR).
Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 6’022’106 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 229.940 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus
2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Vonovia SE-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.63 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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