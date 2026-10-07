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07.10.2026 17:58:12
Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Ende des Mittwochshandels ab
Der LUS-DAX schloss den Mittwochshandel mit Verlusten ab.
Der LUS-DAX fiel im XETRA-Handel letztendlich um 0.95 Prozent auf 25’118.00 Punkte zurück.
Bei 25’037.00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25’353.00 Punkten den höchsten Stand markierte.
LUS-DAX auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.09.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 26’005.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25’463.00 Punkten auf. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 07.10.2025, einen Wert von 24’382.00 Punkten auf.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2.25 Prozent zu. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’616.00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Zählern erreicht.
LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Scout24 (+ 2.37 Prozent auf 69.15 EUR), Deutsche Telekom (+ 2.20 Prozent auf 26.99 EUR), Siemens Healthineers (+ 1.29 Prozent auf 38.56 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1.25 Prozent auf 69.74 EUR) und Hannover Rück (+ 1.24 Prozent auf 262.00 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-6.85 Prozent auf 37.42 EUR), Infineon (-5.77 Prozent auf 60.95 EUR), Deutsche Bank (-4.94 Prozent auf 29.86 EUR), MTU Aero Engines (-3.99 Prozent auf 351.10 EUR) und Commerzbank (-3.70 Prozent auf 38.56 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 6’926’492 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 213.573 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.19 zu Buche schlagen. Mit 7.64 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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