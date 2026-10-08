Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

Der LUS-DAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 1.20 Prozent tiefer bei 24’814.00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 25’115.00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24’790.00 Punkten lag.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 25’868.00 Punkten auf. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 08.07.2026, mit 24’968.00 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, wies der LUS-DAX 24’635.00 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 1.01 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26’616.00 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21’861.50 Zählern.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Scout24 (+ 3.04 Prozent auf 71.25 EUR), BASF (+ 1.15 Prozent auf 51.77 EUR), Zalando (+ 1.11 Prozent auf 22.81 EUR), Rheinmetall (+ 0.94 Prozent auf 934.90 EUR) und Beiersdorf (+ 0.47 Prozent auf 77.56 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Volkswagen (VW) vz (-4.50 Prozent auf 66.60 EUR), Fresenius SE (-3.92 Prozent auf 41.59 EUR), Infineon (-3.36 Prozent auf 58.90 EUR), Vonovia SE (-3.25 Prozent auf 16.21 EUR) und Merck (-3.18 Prozent auf 135.70 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im LUS-DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 5’329’087 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 217.682 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Im LUS-DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch