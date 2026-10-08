Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index-Performance im Blick
|
08.10.2026 17:58:17
Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Minus
Der LUS-DAX zeigte sich schlussendlich leichter.
Der LUS-DAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 1.20 Prozent tiefer bei 24’814.00 Punkten.
Der LUS-DAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 25’115.00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24’790.00 Punkten lag.
LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 25’868.00 Punkten auf. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 08.07.2026, mit 24’968.00 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, wies der LUS-DAX 24’635.00 Punkte auf.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 1.01 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26’616.00 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21’861.50 Zählern.
LUS-DAX-Top-Flop-Liste
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Scout24 (+ 3.04 Prozent auf 71.25 EUR), BASF (+ 1.15 Prozent auf 51.77 EUR), Zalando (+ 1.11 Prozent auf 22.81 EUR), Rheinmetall (+ 0.94 Prozent auf 934.90 EUR) und Beiersdorf (+ 0.47 Prozent auf 77.56 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Volkswagen (VW) vz (-4.50 Prozent auf 66.60 EUR), Fresenius SE (-3.92 Prozent auf 41.59 EUR), Infineon (-3.36 Prozent auf 58.90 EUR), Vonovia SE (-3.25 Prozent auf 16.21 EUR) und Merck (-3.18 Prozent auf 135.70 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Aktie im LUS-DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 5’329’087 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 217.682 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus
Im LUS-DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Zalando
|
12:26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
12:26
|DAX-Handel aktuell: So entwickelt sich der DAX mittags (finanzen.ch)
|
09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX startet in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09:28
|Optimismus in Frankfurt: DAX zum Start des Freitagshandels mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Schwacher Handel: So entwickelt sich der DAX aktuell (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Merck KGaA
|08.09.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|03.09.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|Merck Neutral
|UBS AG
|19.08.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|03.09.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|Merck Neutral
|UBS AG
|19.08.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Merck Buy
|UBS AG
|20.07.26
|Merck Buy
|UBS AG
|26.06.26
|Merck Buy
|UBS AG
|25.06.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|08.09.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|03.09.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|Merck Neutral
|UBS AG
|19.08.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Deutsche Bank am 08.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25’034.00
|0.17%
Börse aktuell - Live TickerSMI & DAX stärker -- Asiens Börsen letztlich vorwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notieren im Plus am letzten Handelstag der Woche. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.