Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX gibt nach

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 0.21 Prozent tiefer bei 26’711.00 Punkten.

Bei 26’677.00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 27’000.00 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 12.10.2026, einen Wert von 25’254.00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 12.08.2026, einen Stand von 26’358.00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 12.11.2025, den Wert von 24’433.00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 8.73 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27’000.00 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21’861.50 Zählern.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2.99 Prozent auf 586.40 EUR), Zalando (+ 2.16 Prozent auf 28.35 EUR), Allianz (+ 2.05 Prozent auf 473.10 EUR), Fresenius SE (+ 1.86 Prozent auf 53.80 EUR) und EON SE (+ 1.81 Prozent auf 19.16 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Rheinmetall (-2.98 Prozent auf 770.40 EUR), Merck (-2.94 Prozent auf 147.15 EUR), Brenntag SE (-2.19 Prozent auf 58.12 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1.84 Prozent auf 40.06 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1.24 Prozent auf 68.50 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2’873’805 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 237.032 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 6.07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.17 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch