L&S DAX Indikation 4572355 / DE000LUSDAX6
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Marktkapitalisierung
|LUS-DAX-Entwicklung
|
12.11.2026 15:58:13
Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX gibt nach
Der LUS-DAX bewegt sich derzeit im Minus.
Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 0.21 Prozent tiefer bei 26’711.00 Punkten.
Bei 26’677.00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 27’000.00 Punkten den höchsten Stand markierte.
So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht
Auf Wochensicht gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 12.10.2026, einen Wert von 25’254.00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 12.08.2026, einen Stand von 26’358.00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 12.11.2025, den Wert von 24’433.00 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 8.73 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27’000.00 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21’861.50 Zählern.
LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2.99 Prozent auf 586.40 EUR), Zalando (+ 2.16 Prozent auf 28.35 EUR), Allianz (+ 2.05 Prozent auf 473.10 EUR), Fresenius SE (+ 1.86 Prozent auf 53.80 EUR) und EON SE (+ 1.81 Prozent auf 19.16 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Rheinmetall (-2.98 Prozent auf 770.40 EUR), Merck (-2.94 Prozent auf 147.15 EUR), Brenntag SE (-2.19 Prozent auf 58.12 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1.84 Prozent auf 40.06 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1.24 Prozent auf 68.50 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2’873’805 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 237.032 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick
Unter den LUS-DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 6.07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.17 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Mercedes-Benz Group am 12.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|26’709.00
|-0.01%
Börse aktuell - Live TickerSMI nach Allzeithoch letztlich in Grün -- DAX nach Rekord schliesslich höher - erstmals 27'000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schliessen in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex erklommen am Donnerstag neue Rekordhochs. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die Börsen in Asien verbuchten Verluste.