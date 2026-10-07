Minuszeichen in Frankfurt: DAX zum Handelsstart schwächer

Der DAX fällt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.83 Prozent auf 25’238.72 Punkte zurück. Die DAX-Mitglieder sind damit 2.096 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0.662 Prozent leichter bei 25’280.67 Punkten in den Mittwochshandel, nach 25’449.19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25’222.63 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25’285.06 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 0.050 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 07.09.2026, stand der DAX bei 26’006.53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 25’465.25 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 07.10.2025, einen Stand von 24’385.78 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2.85 Prozent aufwärts. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’618.74 Punkten. Bei 21’863.81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 1.83 Prozent auf 70.14 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0.90 Prozent auf 41.07 EUR), Brenntag SE (+ 0.89 Prozent auf 61.40 EUR), Zalando (+ 0.71 Prozent auf 22.56 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0.57 Prozent auf 26.56 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Infineon (-3.01 Prozent auf 62.73 EUR), MTU Aero Engines (-1.94 Prozent auf 358.60 EUR), Siemens (-1.90 Prozent auf 273.70 EUR), Siemens Energy (-1.90 Prozent auf 144.64 EUR) und SAP SE (-1.18 Prozent auf 186.38 EUR).

DAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die Aktie im DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 205’133 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 213.573 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte

Unter den DAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.64 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch