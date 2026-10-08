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XETRA-Handel im Blick 08.10.2026 09:28:12

Minuszeichen in Frankfurt: DAX verliert zum Start

Minuszeichen in Frankfurt: DAX verliert zum Start

Der DAX bewegt sich am Morgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Fresenius Medical Care
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Am Donnerstag notiert der DAX um 09:10 Uhr via XETRA 0.97 Prozent leichter bei 24’860.87 Punkten. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2.113 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0.875 Prozent leichter bei 24’884.62 Punkten, nach 25’104.36 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 24’886.71 Punkte, das Tagestief hingegen 24’832.20 Zähler.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht fiel der DAX bereits um 1.55 Prozent zurück. Der DAX wurde vor einem Monat, am 08.09.2026, mit 26’007.63 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24’897.45 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, bewegte sich der DAX bei 24’597.13 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 1.31 Prozent. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 26’618.74 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Deutsche Telekom (+ 0.33 Prozent auf 27.08 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.27 Prozent auf 518.00 EUR), BASF (+ 0.25 Prozent auf 51.31 EUR), Deutsche Börse (+ 0.24 Prozent auf 292.90 EUR) und Scout24 (+ 0.22 Prozent auf 69.30 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Infineon (-2.84 Prozent auf 59.22 EUR), HOCHTIEF (-2.45 Prozent auf 390.40 EUR), Siemens (-2.16 Prozent auf 265.35 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1.92 Prozent auf 36.70 EUR) und QIAGEN (-1.91 Prozent auf 40.02 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Vonovia SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 367’770 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 217.682 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

Unter den DAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 7.77 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

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11:17 Fresenius Medical Care Market-Perform Bernstein Research
07.10.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Fresenius Medical Care Neutral Goldman Sachs Group Inc.
29.09.26 Fresenius Medical Care Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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