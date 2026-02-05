Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Minuszeichen in Frankfurt: DAX verbucht am Mittag Verluste

Der DAX notiert am vierten Tag der Woche im negativen Bereich.

Der DAX fällt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.24 Prozent auf 24’545.08 Punkte zurück. Die DAX-Mitglieder sind damit 2.129 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0.018 Prozent fester bei 24’607.47 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 24’603.04 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24’437.78 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24’663.81 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 0.627 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 05.01.2026, stand der DAX bei 24’868.69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.11.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 24’049.74 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 05.02.2025, einen Stand von 21’585.93 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0.023 Prozent aufwärts. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25’507.79 Punkten. Bei 24’266.33 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Deutsche Börse (+ 3.45 Prozent auf 213.00 EUR), SAP SE (+ 3.24 Prozent auf 172.62 EUR), Siemens (+ 1.18 Prozent auf 244.85 EUR), Heidelberg Materials (+ 1.17 Prozent auf 216.00 EUR) und GEA (+ 1.13 Prozent auf 62.55 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Rheinmetall (-6.94 Prozent auf 1’563.00 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3.35 Prozent auf 102.45 EUR), BMW (-3.30 Prozent auf 88.04 EUR), Siemens Healthineers (-2.87 Prozent auf 41.57 EUR) und Continental (-2.87 Prozent auf 69.84 EUR).

DAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die Aktie im DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1’980’126 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 203.415 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte

Unter den DAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5.94 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

30.01.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
26.01.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.01.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.01.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
