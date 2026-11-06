Minuszeichen in Frankfurt: DAX sackt zum Handelsstart ab

Am Freitag verliert der DAX um 09:11 Uhr via XETRA 1.64 Prozent auf 25’893.88 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2.195 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 1.54 Prozent leichter bei 25’919.48 Punkten, nach 26’325.01 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25’926.96 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’868.83 Zählern.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 0.353 Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2026, lag der DAX noch bei 25’449.19 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 06.08.2026, einen Wert von 26’140.13 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, notierte der DAX bei 23’734.02 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 5.52 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 26’692.90 Punkte. Bei 21’863.81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit QIAGEN (+ 0.03 Prozent auf 45.29 EUR), Vonovia SE (-0.32 Prozent auf 16.95 EUR), HOCHTIEF (-0.40 Prozent auf 345.00 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0.47 Prozent auf 42.12 EUR) und Commerzbank (-0.62 Prozent auf 38.49 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Daimler Truck (-6.42 Prozent auf 39.22 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-3.91 Prozent auf 58.02 EUR), Zalando (-3.69 Prozent auf 27.43 EUR), Rheinmetall (-2.84 Prozent auf 817.60 EUR) und BASF (-2.60 Prozent auf 54.63 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 408’158 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 241.943 Mrd. Euro im DAX den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 5.83 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 7.29 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Vonovia SE-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch