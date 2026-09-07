Minuszeichen in Frankfurt: DAX letztendlich in der Verlustzone

Am Montag bewegte sich der DAX via XETRA letztendlich 0.25 Prozent schwächer bei 25’981.79 Punkten. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2.169 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0.026 Prozent leichter bei 26’039.54 Punkten in den Handel, nach 26’046.40 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25’919.61 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 26’069.99 Einheiten.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Der DAX notierte noch vor einem Monat, am 07.08.2026, bei 26’319.45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, einen Stand von 24’759.05 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, erreichte der DAX einen Stand von 23’596.98 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5.88 Prozent. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 26’618.74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Infineon (+ 6.91 Prozent auf 60.79 EUR), HOCHTIEF (+ 2.49 Prozent auf 436.60 EUR), RWE (+ 1.99 Prozent auf 59.56 EUR), Commerzbank (+ 1.64 Prozent auf 42.75 EUR) und Siemens Energy (+ 1.34 Prozent auf 148.48 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil QIAGEN (-2.93 Prozent auf 36.34 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2.77 Prozent auf 513.00 EUR), Hannover Rück (-2.69 Prozent auf 253.60 EUR), Vonovia SE (-2.19 Prozent auf 18.73 EUR) und SAP SE (-1.55 Prozent auf 182.80 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Das grösste Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 4’568’089 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 214.312 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

DAX-Fundamentaldaten

Im DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die Vonovia SE-Aktie mit 6.70 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch