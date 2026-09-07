SAP Aktie 345952 / DE0007164600
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|DAX-Performance im Blick
|
07.09.2026 17:58:14
Minuszeichen in Frankfurt: DAX letztendlich in der Verlustzone
Der DAX sank am ersten Tag der Woche.
Am Montag bewegte sich der DAX via XETRA letztendlich 0.25 Prozent schwächer bei 25’981.79 Punkten. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2.169 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0.026 Prozent leichter bei 26’039.54 Punkten in den Handel, nach 26’046.40 Punkten am Vortag.
Der DAX verzeichnete bei 25’919.61 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 26’069.99 Einheiten.
So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr
Der DAX notierte noch vor einem Monat, am 07.08.2026, bei 26’319.45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, einen Stand von 24’759.05 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, erreichte der DAX einen Stand von 23’596.98 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5.88 Prozent. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 26’618.74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Zählern markiert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX
Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Infineon (+ 6.91 Prozent auf 60.79 EUR), HOCHTIEF (+ 2.49 Prozent auf 436.60 EUR), RWE (+ 1.99 Prozent auf 59.56 EUR), Commerzbank (+ 1.64 Prozent auf 42.75 EUR) und Siemens Energy (+ 1.34 Prozent auf 148.48 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil QIAGEN (-2.93 Prozent auf 36.34 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2.77 Prozent auf 513.00 EUR), Hannover Rück (-2.69 Prozent auf 253.60 EUR), Vonovia SE (-2.19 Prozent auf 18.73 EUR) und SAP SE (-1.55 Prozent auf 182.80 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im DAX
Das grösste Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 4’568’089 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 214.312 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.
DAX-Fundamentaldaten
Im DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die Vonovia SE-Aktie mit 6.70 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu SAP SE
|
17:58
|Montagshandel in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im TecDAX (finanzen.ch)
|
17:58
|Montagshandel in Europa: STOXX 50 beendet den Montagshandel kaum verändert (finanzen.ch)
|
17:58
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 notiert letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
17:58
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX gibt zum Ende des Montagshandels nach (finanzen.ch)
|
17:58
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
16:29
|SAP SE Aktie News: SAP SE am Montagnachmittag im Minusbereich (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Europa: STOXX 50 steigt nachmittags (finanzen.ch)
|
15:58
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Siemens Energy AG
|02.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|Siemens Energy Underweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|26’006.53
|-0.15%
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesslich mit Verlusten -- DAX beendet Handel knapp über 26'000-Punkte-Marke -- Feiertagsbedingte Pause an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt zeigte sich zum Wochenstart schwächer. Der deutsche Leitindex gab ebenfalls nach. Die US-Börsen pausieren aufgrund des Labor Days. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.