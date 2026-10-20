SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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20.10.2026 12:26:17
Minuszeichen in Frankfurt: DAX gibt am Mittag nach
Der DAX bewegt sich heute auf rotem Terrain.
Um 12:09 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0.77 Prozent tiefer bei 25’123.65 Punkten. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2.130 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0.395 Prozent leichter bei 25’219.71 Punkten in den Handel, nach 25’319.77 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des DAX lag heute bei 25’050.11 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25’229.92 Punkten erreichte.
DAX-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, den Stand von 25’304.06 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 20.07.2026, den Stand von 24’846.69 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.10.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 24’258.80 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2.38 Prozent nach oben. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26’618.74 Punkten. Bei 21’863.81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
DAX-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1.41 Prozent auf 39.59 EUR), QIAGEN (+ 1.26 Prozent auf 41.77 EUR), EON SE (+ 1.11 Prozent auf 17.71 EUR), SAP SE (+ 0.76 Prozent auf 201.35 EUR) und Fresenius SE (+ 0.57 Prozent auf 45.16 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Siemens (-3.46 Prozent auf 257.00 EUR), Vonovia SE (-3.02 Prozent auf 16.07 EUR), HOCHTIEF (-2.94 Prozent auf 363.00 EUR), Infineon (-2.76 Prozent auf 51.07 EUR) und Siemens Energy (-2.43 Prozent auf 129.90 EUR).
Die meistgehandelten DAX-Aktien
Im DAX ist die Vonovia SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2’265’528 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 229.940 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der DAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4.25 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.78 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
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