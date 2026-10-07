Minuszeichen in Frankfurt: DAX fällt am Mittag zurück

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 1.16 Prozent tiefer bei 25’153.99 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2.096 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0.662 Prozent auf 25’280.67 Punkte an der Kurstafel, nach 25’449.19 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Mittwoch bei 25’347.09 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25’112.76 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der DAX bereits um 0.386 Prozent zurück. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 07.09.2026, einen Stand von 26’006.53 Punkten. Der DAX notierte noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, bei 25’465.25 Punkten. Der DAX stand vor einem Jahr, am 07.10.2025, bei 24’385.78 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 2.50 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 26’618.74 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21’863.81 Punkten.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Zalando (+ 1.70 Prozent auf 22.78 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1.39 Prozent auf 69.84 EUR), Scout24 (+ 1.18 Prozent auf 68.35 EUR), Beiersdorf (+ 1.05 Prozent auf 77.24 EUR) und Henkel vz (+ 0.87 Prozent auf 73.96 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Infineon (-5.38 Prozent auf 61.20 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3.35 Prozent auf 39.34 EUR), Deutsche Bank (-3.03 Prozent auf 30.46 EUR), BMW (-2.27 Prozent auf 53.40 EUR) und MTU Aero Engines (-2.24 Prozent auf 357.50 EUR) unter Druck.

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im DAX sticht die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 1’743’619 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 213.573 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

Im DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.64 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch