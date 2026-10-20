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Index-Performance 20.10.2026 12:26:17

Minuszeichen in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX aktuell

Minuszeichen in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX aktuell

Der LUS-DAX verbucht am Mittag Verluste.

Fresenius Medical Care
36.72 CHF 1.24%
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Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0.34 Prozent schwächer bei 25’127.00 Punkten.

Bei 25’051.00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25’264.00 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, mit 25’310.00 Punkten bewertet. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, bei 24’711.00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 20.10.2025, einen Stand von 24’339.00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2.28 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’616.00 Punkten. Bei 21’861.50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1.41 Prozent auf 39.59 EUR), QIAGEN (+ 1.26 Prozent auf 41.77 EUR), EON SE (+ 1.11 Prozent auf 17.71 EUR), SAP SE (+ 0.76 Prozent auf 201.35 EUR) und Fresenius SE (+ 0.57 Prozent auf 45.16 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Siemens (-3.46 Prozent auf 257.00 EUR), Vonovia SE (-3.02 Prozent auf 16.07 EUR), HOCHTIEF (-2.94 Prozent auf 363.00 EUR), Infineon (-2.76 Prozent auf 51.07 EUR) und Siemens Energy (-2.43 Prozent auf 129.90 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Vonovia SE-Aktie das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2’265’528 Aktien gehandelt. Mit 229.940 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Mit 7.78 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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16.10.26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
01.10.26 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
17.09.26 Fresenius Buy UBS AG
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Long 12’904.39 8.92 BSUR4U
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