Minuszeichen in Europa: STOXX 50 beginnt Freitagshandel im Minus

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0.08 Prozent leichter bei 5’418.94 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.044 Prozent auf 5’425.38 Punkte an der Kurstafel, nach 5’423.01 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5’425.38 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5’409.72 Punkten.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 0.930 Prozent. Vor einem Monat, am 04.08.2026, stand der STOXX 50 noch bei 5’505.78 Punkten. Der STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 04.06.2026, bei 5’193.32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4’572.74 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 9.32 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 5’572.96 Punkte. Bei 4’674.85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Richemont (+ 1.23 Prozent auf 185.90 CHF), SAP SE (+ 0.89 Prozent auf 187.24 EUR), Airbus SE (+ 0.70 Prozent auf 198.40 EUR), Siemens Energy (+ 0.43 Prozent auf 146.02 EUR) und UniCredit (+ 0.28 Prozent auf 84.56 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen BAT (-1.30 Prozent auf 41.00 GBP), Rio Tinto (-1.02 Prozent auf 75.33 GBP), Deutsche Telekom (-0.83 Prozent auf 28.51 EUR), Rheinmetall (-0.62 Prozent auf 1’063.60 EUR) und London Stock Exchange (LSE) (-0.61 Prozent auf 88.44 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Im STOXX 50 ist die HSBC-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1’698’869 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 557.237 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf

Im STOXX 50 präsentiert die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.62 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch