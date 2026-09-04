Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’391 0.0%  SPI 20’228 0.0%  Dow 53’686 1.2%  DAX 26’012 0.0%  Euro 0.9401 0.2%  EStoxx50 6’378 -0.1%  Gold 4’469 -0.1%  Bitcoin 65’593 0.0%  Dollar 0.8089 0.2%  Öl 95.1 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Barclays Capital bescheinigt Underweight für Hannover Rück-Aktie
Barclays Capital: Underweight-Note für Swiss Re-Aktie
Neue Analyse: Barclays Capital bewertet Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit Overweight
Underweight-Analyse: Barclays Capital bewertet Allianz-Aktie
2-Billionen-Marke in Reichweite: SpaceX-Aktie zieht vor 14. Starship-Test deutlich an
Suche...
Plus500 Depot

Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kursverlauf 04.09.2026 09:28:15

Minuszeichen in Europa: STOXX 50 beginnt Freitagshandel im Minus

Minuszeichen in Europa: STOXX 50 beginnt Freitagshandel im Minus

Der STOXX 50 gibt am Morgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Siemens Energy
137.65 CHF 0.76%
Kaufen Verkaufen

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0.08 Prozent leichter bei 5’418.94 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.044 Prozent auf 5’425.38 Punkte an der Kurstafel, nach 5’423.01 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5’425.38 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5’409.72 Punkten.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 0.930 Prozent. Vor einem Monat, am 04.08.2026, stand der STOXX 50 noch bei 5’505.78 Punkten. Der STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 04.06.2026, bei 5’193.32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4’572.74 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 9.32 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 5’572.96 Punkte. Bei 4’674.85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Richemont (+ 1.23 Prozent auf 185.90 CHF), SAP SE (+ 0.89 Prozent auf 187.24 EUR), Airbus SE (+ 0.70 Prozent auf 198.40 EUR), Siemens Energy (+ 0.43 Prozent auf 146.02 EUR) und UniCredit (+ 0.28 Prozent auf 84.56 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen BAT (-1.30 Prozent auf 41.00 GBP), Rio Tinto (-1.02 Prozent auf 75.33 GBP), Deutsche Telekom (-0.83 Prozent auf 28.51 EUR), Rheinmetall (-0.62 Prozent auf 1’063.60 EUR) und London Stock Exchange (LSE) (-0.61 Prozent auf 88.44 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Im STOXX 50 ist die HSBC-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1’698’869 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 557.237 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf

Im STOXX 50 präsentiert die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.62 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Tops und Flops im STOXX 50
Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: nito / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Siemens Energy AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten