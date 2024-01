Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels leichter

Um 09:11 Uhr steht im STOXX-Handel ein Minus von 0.05 Prozent auf 4’483.18 Punkte an der Euro STOXX 50-Kurstafel. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 3.886 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.034 Prozent höher bei 4’486.99 Punkten in den Handel, nach 4’485.48 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 4’486.99 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4’481.84 Punkten.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, stand der Euro STOXX 50 bei 4’523.31 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 09.10.2023, den Wert von 4’112.57 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 09.01.2023, den Wert von 4’068.62 Punkten.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Ferrari (+ 1.31 Prozent auf 313.80 EUR), SAP SE (+ 0.71 Prozent auf 139.76 EUR), adidas (+ 0.70 Prozent auf 177.98 EUR), Eni (+ 0.38 Prozent auf 15.14 EUR) und UniCredit (+ 0.34 Prozent auf 26.08 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil BASF (-2.12 Prozent auf 45.77 EUR), Infineon (-1.91 Prozent auf 35.15 EUR), Siemens (-1.21 Prozent auf 158.84 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0.47 Prozent auf 113.46 EUR) und Stellantis (-0.24 Prozent auf 20.58 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 521’512 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 344.044 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten

In diesem Jahr weist die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11.01 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch