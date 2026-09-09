Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Mittag im Minus

Am Mittwoch notiert der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 1.60 Prozent tiefer bei 6’310.76 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 5.454 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.283 Prozent auf 6’395.01 Punkte an der Kurstafel, nach 6’413.17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 6’395.01 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’309.73 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der Euro STOXX 50 bereits um 1.16 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6’523.86 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’049.74 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5’368.82 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7.87 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit SAP SE (+ 2.18 Prozent auf 185.66 EUR), Eni (+ 1.66 Prozent auf 23.91 EUR), Deutsche Telekom (+ 0.42 Prozent auf 28.37 EUR), Enel (-0.27 Prozent auf 8.92 EUR) und BASF (-0.28 Prozent auf 53.52 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Siemens (-3.27 Prozent auf 263.60 EUR), Rheinmetall (-3.10 Prozent auf 1’019.20 EUR), Infineon (-2.70 Prozent auf 56.87 EUR), Airbus SE (-2.65 Prozent auf 195.44 EUR) und Siemens Energy (-2.45 Prozent auf 145.22 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 1’311’959 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 578.281 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4.80 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.76 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch