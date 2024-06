Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 in Rot

Am Mittwoch bewegt sich der Euro STOXX 50 um 12:08 Uhr via STOXX 0.41 Prozent tiefer bei 4’895.55 Punkten. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 4.200 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0.039 Prozent schwächer bei 4’913.54 Punkten, nach 4’915.47 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4’890.04 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4’916.69 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0.759 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, bei 5’064.14 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.03.2024, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5’007.92 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.06.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4’362.38 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 8.48 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 5’121.71 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4’380.97 Zählern.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Eni (+ 1.37 Prozent auf 13.98 EUR), Vivendi (+ 1.00 Prozent auf 9.85 EUR), Stellantis (+ 0.59 Prozent auf 19.14 EUR), BMW (+ 0.50 Prozent auf 88.02 EUR) und Allianz (+ 0.43 Prozent auf 258.10 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Infineon (-2.70 Prozent auf 35.02 EUR), LOréal (-1.47 Prozent auf 433.25 EUR), Kering (-1.07 Prozent auf 307.50 EUR), Ferrari (-1.03 Prozent auf 383.99 EUR) und LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-0.87 Prozent auf 704.00 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 sticht die Intesa Sanpaolo-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 20’596’619 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 381.383 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9.66 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch