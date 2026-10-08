Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 fällt am Donnerstagmittag

Um 12:09 Uhr fällt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 1.11 Prozent auf 6’111.44 Punkte zurück. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 5.374 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.391 Prozent auf 6’156.11 Punkte an der Kurstafel, nach 6’180.29 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6’156.11 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’092.63 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 2.28 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’413.17 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 08.07.2026, bei 6’204.91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5’649.73 Punkte.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 4.46 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Punkten registriert.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Eni (+ 1.86 Prozent auf 24.59 EUR), SAP SE (+ 0.86 Prozent auf 189.24 EUR), Rheinmetall (+ 0.83 Prozent auf 933.90 EUR), Deutsche Börse (+ 0.48 Prozent auf 293.60 EUR) und BASF (+ 0.45 Prozent auf 51.41 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Infineon (-3.53 Prozent auf 58.80 EUR), Intesa Sanpaolo (-3.08 Prozent auf 6.07 EUR), UniCredit (-2.83 Prozent auf 75.63 EUR), Siemens (-2.18 Prozent auf 265.30 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.74 Prozent auf 39.14 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1’035’357 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 630.698 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7.10 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch