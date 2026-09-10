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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026

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STOXX 50-Performance im Fokus 10.09.2026 12:26:19

Minuszeichen in Europa: Das macht der STOXX 50 aktuell

Minuszeichen in Europa: Das macht der STOXX 50 aktuell

Anleger in Europa treten derzeit den Rückzug an.

Rio Tinto
82.82 CHF -0.25%
Kaufen Verkaufen

Um 12:08 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.24 Prozent schwächer bei 5’324.63 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0.029 Prozent höher bei 5’339.12 Punkten in den Handel, nach 5’337.57 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Donnerstag bei 5’313.09 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5’346.47 Punkten erreichte.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 1.86 Prozent. Vor einem Monat, am 10.08.2026, lag der STOXX 50 noch bei 5’541.01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5’154.04 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.09.2025, wurde der STOXX 50 mit 4’555.96 Punkten berechnet.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 7.41 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Novartis (+ 1.47 Prozent auf 113.30 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.45 Prozent auf 503.20 EUR), BP (+ 0.92 Prozent auf 5.62 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 0.82 Prozent auf 6.68 EUR) und Airbus SE (+ 0.72 Prozent auf 197.68 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen SAP SE (-2.24 Prozent auf 178.76 EUR), Rio Tinto (-1.60 Prozent auf 74.80 GBP), HSBC (-1.45 Prozent auf 15.27 GBP), Richemont (-1.37 Prozent auf 172.70 CHF) und UBS (-1.01 Prozent auf 44.12 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 4’999’816 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 585.065 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6.80 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.78 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

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Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’687.04 13.94 S1B74U
Short 15’215.26 8.91 SRBCQU
SMI-Kurs: 13’762.53 10.09.2026 16:12:36
Long 13’231.10 19.44 S2BJ7U
Long 12’950.59 13.94 SA2BCU
Long 12’403.96 8.99 SQNBFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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