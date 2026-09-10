Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|STOXX 50-Performance im Fokus
|
10.09.2026 12:26:19
Minuszeichen in Europa: Das macht der STOXX 50 aktuell
Anleger in Europa treten derzeit den Rückzug an.
Um 12:08 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.24 Prozent schwächer bei 5’324.63 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0.029 Prozent höher bei 5’339.12 Punkten in den Handel, nach 5’337.57 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Donnerstag bei 5’313.09 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5’346.47 Punkten erreichte.
STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 1.86 Prozent. Vor einem Monat, am 10.08.2026, lag der STOXX 50 noch bei 5’541.01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5’154.04 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.09.2025, wurde der STOXX 50 mit 4’555.96 Punkten berechnet.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 7.41 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Novartis (+ 1.47 Prozent auf 113.30 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.45 Prozent auf 503.20 EUR), BP (+ 0.92 Prozent auf 5.62 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 0.82 Prozent auf 6.68 EUR) und Airbus SE (+ 0.72 Prozent auf 197.68 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen SAP SE (-2.24 Prozent auf 178.76 EUR), Rio Tinto (-1.60 Prozent auf 74.80 GBP), HSBC (-1.45 Prozent auf 15.27 GBP), Richemont (-1.37 Prozent auf 172.70 CHF) und UBS (-1.01 Prozent auf 44.12 CHF).
STOXX 50-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 4’999’816 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 585.065 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6.80 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.78 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
15:58
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 fällt am Donnerstagnachmittag zurück (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 verliert am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX präsentiert sich leichter (finanzen.ch)
|
15:58
|Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX schwächer (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 am Mittag in Rot (finanzen.ch)
|
12:26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX am Donnerstagmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
12:26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
12:26
|Minuszeichen in Europa: Das macht der STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
Analysen zu Rio Tinto plc
|20.08.26
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.08.26
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.05.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Rio Tinto Overweight
|Barclays Capital
|29.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|01.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5’299.80
|-0.71%
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: SMI und DAX fallen zurück -- Wall Street im Minus -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt tendiert am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex bewegt sich ebenso unterhalb der Nulllinie. Die US-Börsen notieren in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.