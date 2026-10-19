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19.10.2026 12:26:31
Minuszeichen in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 mittags
Der Euro STOXX 50 gibt sich am Montag schwächer.
Um 12:09 Uhr gibt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 1.09 Prozent auf 6’136.49 Punkte nach. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 5.347 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.231 Prozent tiefer bei 6’189.90 Punkten in den Montagshandel, nach 6’204.23 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6’189.90 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’136.49 Punkten verzeichnete.
Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’236.20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’230.87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 5’607.39 Punkten.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4.89 Prozent zu. Bei 6’577.20 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 5’376.81 Zähler.
Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Eni (+ 0.96 Prozent auf 26.21 EUR), Infineon (+ 0.86 Prozent auf 52.84 EUR), Deutsche Börse (+ 0.45 Prozent auf 310.90 EUR), SAP SE (+ 0.06 Prozent auf 199.34 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0.48 Prozent auf 6.01 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-3.14 Prozent auf 1’056.00 EUR), Airbus SE (-2.89 Prozent auf 193.18 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1.89 Prozent auf 57.12 EUR), Bayer (-1.89 Prozent auf 43.62 EUR) und Siemens (-1.74 Prozent auf 265.95 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’255’433 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 569.339 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.
Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7.41 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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