Minupar Participacoes SA stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Minupar Participacoes SA hat am 15.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.35 BRL eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 6.94 BRL je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 120.3 Millionen BRL in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 116.6 Millionen BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch