Minupar Participacoes SA liess sich am 14.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Minupar Participacoes SA die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.18 BRL beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.140 BRL je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Minupar Participacoes SA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8.56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 113.9 Millionen BRL im Vergleich zu 104.9 Millionen BRL im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch