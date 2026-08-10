Minor International stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Minor International hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.52 THB. Im Vorjahresviertel hatte Minor International 0.470 THB je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 43.33 Milliarden THB beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 42.08 Milliarden THB umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch