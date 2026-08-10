Minor International: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Minor International hat am 07.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.52 THB eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.470 THB je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Minor International im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2.97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 43.33 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel waren 42.08 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch