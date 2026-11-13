Minor International öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Minor International hat am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.40 THB präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Minor International ein EPS von 0.380 THB je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6.78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 40.36 Milliarden THB generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 43.10 Milliarden THB ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch