Minor International legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Minor International hat am 12.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.40 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.380 THB erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6.78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 43.10 Milliarden THB umgesetzt, gegenüber 40.36 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch