Minolta Finance: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Minolta Finance äusserte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0.04 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.010 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 137.94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20.6 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 49.1 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch