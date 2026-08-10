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10.08.2026 06:37:00
Mino Ceramic stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Mino Ceramic hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 23.08 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mino Ceramic ein EPS von 25.48 JPY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8.48 Prozent auf 3.52 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.85 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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