MINKABU THE INFONOID,Inc Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

MINKABU THE INFONOID,Inc Registered gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 2.31 JPY gegenüber 3.52 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Mit einem Umsatz von 1.94 Milliarden JPY, gegenüber 2.16 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10.10 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch