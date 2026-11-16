MINKABU THE INFONOID,Inc Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

MINKABU THE INFONOID,Inc Registered hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 3.81 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 8.35 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8.00 Prozent auf 1.96 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.14 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch