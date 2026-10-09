Ministop: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Ministop präsentierte am 08.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 58.15 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 22.53 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4.61 Prozent auf 26.16 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 25.01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch