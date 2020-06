Ministerpräsidenten drängen vor Treffen mit Merkel auf Einigkeit

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Mehrere Ministerpräsidenten drängen vor dem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel auf eine gemeinsame Grundsatzlinie bei der Corona-Pandemie. So müsse man sich bundesweit auf ein einheitliches Vorgehen beim Testen auf das Coronavirus verständigen, erklärte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig im ZDF-Morgenmagazin.

"Wir müssen mehr Sicherheit schaffen, durch eine nationale Teststrategie", so die SPD-Politikerin. "Dort, wo in einer Kita oder in einer Schule ein Fall auftritt, muss sofort durchgetestet werden, damit wir schnell Sicherheit haben. Und natürlich - wir haben jetzt mehr Tests - muss so etwas auch die Krankenkassen bezahlen, denn wir müssen im Gesundheitssystem präventiv vorgehen, und nicht erst reagieren, wenn Corona auftritt."

Auch forderte sie zur Einigkeit in grundsätzlichen Fragen auf, wie zum Beispiel das Abstandsgebot, die Kontaktbeschränkungen und die Maskenpflicht. Aber natürlich müssten regionale Unterschiede möglich sein.

"Es darf auf keinen Fall wieder zu einem bundesweiten Lockdown kommen. Wir müssen jetzt regional und lokal schauen", erklärte Schwesig.

Nordrhein-Westfalens Regierungschef Armin Laschet (CDU) rief seine Amtskollegen und die Bundeskanzlerin ebenfalls zum Zusammenhalt bei der weiteren Eindämmung der Corona-Krise auf.

"Die Bewältigung der Corona-Pandemie ist eine gesamtstaatliche Herausforderung und bleibt es", sagte Laschet der Rheinischen Post. "Nicht zuletzt angesichts der bevorstehenden Reisesaison brauchen wir einen gemeinsamen Rahmen von Bund und Ländern mit dem richtigen Instrumentenkasten aus Schutzmassnahmen, Hygienekonzepten und Kontaktnachverfolgung."

Das gemeinsame Vorgehen von Bund und Ländern beim Einstieg in die Schutzmassnahmen sei ein Schlüssel für den Erfolg bei der Reduzierung der Infektionen gewesen. Und es sei ebenso gemeinsam gelungen, die Lockerungen so zu gestalten, dass die Zahlen weiter gesunken seien. Von der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin müsse das klare Signal ausgehen: "Wir bleiben zusammen, wir gehen weiter gemeinsam vor."

Die Ministerpräsidenten treffen heute erstmals seit drei Monaten persönlich mit Merkel im Bundeskanzleramt zusammen. Neben den Auswirkungen der Corona-Krise stehen auch die Energiewende, der Mobilfunkausbau und die bevorstehende deutsche EU-Ratspräsidentschaft auf der Tagesordnung. Das Treffen beginnt um 15 Uhr. Im Anschluss ist eine Pressekonferenz vorgesehen.

