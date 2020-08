Ministerpräsidenten bei Corona-Massnahmen uneins über weiteres Vorgehen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Wenige Tage vor den Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Pandemie gibt es Uneineinigkeit über das weitere Vorgehen. Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) forderte einheitliche Regeln bei Privatveranstaltungen und Bussgeldern, um die Akzeptanz der Corona-Schutzmassnahmen zu erhöhen. Auch sollten die generellen kostenlosen Corona-Tests für Reiserückkehrer eingestellt werden. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) ist hingegen gegen bundesweite Regelungen zur Eindämmung des Coronavirus.

Hamburgs Bürgermeister Tschentscher sagte im ZDF-Morgenmagazin, man solle so viel Vereinheitlichung wie möglich bei den Corona-Beschränkungen herstellen. "Einheitlichkeit ist deshalb gut, weil es für Bürgerinnen und Bürger schwierig genug ist, diese verschiedenen Regeln zu verstehen. Einheitlichkeit macht die Sache verständlicher. Dadurch wirken die Massnahmen besser", erklärte der SPD-Politiker.

Nicht sinnlos testen

Man könne lokal manchmal anders vorgehen, aber das Virus verhalte sich in Deutschland überall gleich. Daher plädiere er dafür, die Teilnehmerzahl bei Privatfeiern eher auf 50 "und nicht viel darüber" statt auf 500 Menschen zu begrenzen. Rund ein Drittel der Corona-Infektionen gingen in Hamburg auf Privatfeiern zurück. Auch sollte man bei der Maskenpflicht und bei den Bussgeldern einheitlich vorgehen.

Er plädierte zudem für eine verpflichtende Quarantäneregelung für Reiserückkehrer aus Risikogebieten. Ein Corona-Test vor der Rückreise oder unmittelbar danach sei wenig vernünftig, da nicht jede Infektion schon zu dem Zeitpunkt nachweisbar sei. Zielführender seien zunächst eine Quarantäne und dann ein Test nach fünf Tagen. Ähnlich wie der Virologe der Berliner Charité, Christian Drosten, hält Tschentscher kostenlose Tests für Reiserückkehrer für falsch. "Die Test-Kapazitäten sind begrenzt, deswegen sollte nicht ziellos getestet werden, sondern in den Fällen, in denen es erforderlich, es sinnvoll ist, dringlich ist", sagte Tschentscher mit Verweis auf Fälle, in denen ein besonderes Infektionsrisiko bestehe oder wo es typische Symptome gebe.

Kretschmer will keine Kanonen auf Spatzen

Sachsens Ministerpäsident Kretschmer betonte im Deutschlandfunk, die Pandemie verlaufe in den Bundesländern völlig unterschiedlich. Daher sei ein zielgenaues Handeln nötig, das an den Infektionsherden ansetze. "Das Entscheidende ist, glaube ich, in der jetzigen Phase, dass wir wirklich nicht mit Kanonen auf Spatzen schiessen und jetzt alles verallgemeinern, sondern wirklich ganz zielgenau handeln, wenn wir feststellen, dass ein grosser Teil der Infektionen durch Reiserückkehrer kommen, durch grosse Veranstaltungen", so Kretschmer. Dann müsse an diesen Stellen angesetzt werden.

"Aber wir sehen eben genauso, dass das zwischen den Bundesländern sehr unterschiedlich ist und deswegen muss auch dieser Aspekt eine wichtige Rolle spielen, weil wir die Akzeptanz der Bevölkerung brauchen", so Kretschmer.

Der CDU-Politiker äusserte sich auch zur diskutierten Absage der Karnevalsveranstaltungen im kommenden Winter. Grundsätzliche Verbote seien hier nicht angebracht, erklärte Kretschmer. Man müsse den Organisatoren die Möglichkeit geben, durchdachte Konzepte zu entwickeln.

Am Montagnachmittag wollen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern in einer Telefonkonferenz über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten. Dabei soll es unter anderem um Auflagen für Familienfeiern und andere Veranstaltungen gehen. Am Donnerstag wollen die Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über die Entwicklung der Corona-Pandemie reden.

In den vergangenen Tagen hat die Zahl der Corona-Neuinfizierten im Durchschnitt bei weit über 1.000 gelegen.

August 24, 2020 03:10 ET (07:10 GMT)