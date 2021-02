Ministerium: Impfungen und Schnelltests werden nicht am Geld scheitern

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung wird auch bei steigender Neuverschuldung ausreichend Mittel für die Impfung gegen das Coronavirus und für Schnelltests zur Verfügung stellen, erklärte das Bundesfinanzministerium nach der Sitzung des Corona-Kabinetts. Es sei klar, "dass es an den finanziellen Mitteln nicht scheitern wird", so Sprecher Dennis Kolberg.

Einen Medienbericht, dass die Bundesregierung auch aufgrund der zusätzlichen Ausgaben in der Corona-Pandemie einen Nachtragshaushalt in der Grössenordnung von rund 50 Milliarden Euro plane, wollte Kolberg nicht bestätigen. "Grundsätzlich gilt: Die Haushaltsaufstellung läuft und wie jedes Jahr gibt es Spekulationen in die ein und die andere Richtung. Wie immer werden wir Ihnen das Ergebnis der Haushaltsberatung in der Bundesregierung, den Haushaltsentwurf und die Finanzplanung zeitnah vorstellen", so Kolberg.

Das Nachrichtenportal ThePioneer hatte am Montag unter Berufung auf Koalitionskreise berichtet, ein Nachtragshaushalt in der Grössenordnung von 50 Milliarden Euro werde unter anderem wegen der milliardenschweren Aufwendungen für Beschaffung und Produktion von Impfstoffen sowie den Kosten für die geplante Schnelltest-Offensive geplant.

Regierungssprecher Steffen Seibert erklärte, dass im "Zusammenhang mit der Ausweitung von Schnelltests die Zahl von 50 Milliarden Euro nicht im Corona-Kabinett besprochen wurde."

Der Bundeshaushalt sieht für dieses Jahr eine Neuverschuldung von 179,82 Milliarden Euro vor. Insgesamt sind Ausgaben in Höhe von 498,62 Milliarden Euro geplant.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz will die Eckwerte des Bundeshaushalt 2022 und die mittelfristige Finanzplanung am 24. März dem Kabinett vorlegen.

