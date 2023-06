Ministerium: Immer mehr junge Menschen gründen Unternehmen in Deutschland

BERLIN (Dow Jones)--Immer mehr junge Menschen in Deutschland wollen ein Unternehmen gründen oder haben dies bereits getan. Dabei wird die deutsche Gründungsszene jünger und vielfältiger, wie das Bundeswirtschaftsministerium mit Verweis auf einen Länderbericht Deutschland des "Global Entrepreneurship Monitors" erklärte. Der Anteil von Menschen mit Einwanderungsgeschichte, die unternehmerisch tätig sind oder eine Unternehmensgründung planen, sei weiterhin verhältnismässig hoch.

Die aktuellen Daten des Länderberichts zeigten, dass die Gründungsszene in Deutschland nicht nur innovativ und zukunftsfähig, sondern auch vielfältig sei. "Trotz der wirtschaftlichen Herausforderungen in den letzten Jahren besteht gerade bei vielen jungen Menschen in unserem Land eine grosse Motivation, den Schritt in die Selbständigkeit zu wagen", sagte Anna Christmann, Beauftragte des Ministeriums für die digitale Wirtschaft und Startups. Dieser Trend müsse sich fortsetzen, denn neue Unternehmen mit frischen Ideen seien essenziell für die nachhaltige Transformation der deutschen Wirtschaft.

Dem Bericht zufolge verschieben sich seit einigen Jahren die Gründungsaktivitäten immer mehr in die jüngeren Altersgruppen. Im aktuellen Berichtsjahr liegt die Gründungsquote der jüngsten Gründer deutlich über dem Mittelwert von 9,1 Prozent - in der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen haben sich 15,2 Prozent zur Gründung eines Unternehmens entschlossen.

Knapp 27 Prozent der Gründenden in Deutschland waren demnach Menschen mit Einwanderungsgeschichte. In den letzten beiden Jahren war deren Gründungsquote mehr als doppelt so hoch als bei Personen ohne Einwanderungsgeschichte. Dabei sind 60 Prozent von ihnen Männer und 40 Prozent Frauen. Die stärkste Altersgruppe ist demnach die der 35- bis 44-Jährigen.

