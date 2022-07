Ministerium: Arbeiten sehr zügig an Lösung für Uniper

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Gespräche über das Rettungspaket für das Energieunternehmen Uniper sollen laut Bundeswirtschaftsministerium zügig beendet werden. Ein Zeitpunkt für die Einigung steht allerdings noch nicht fest. Dabei gehe es nach Angaben eines Ministeriumssprecher nicht um eine "Liebesheirat" von Bund und Uniper, sondern um die Verhinderung einer Liquiditätskrise und damit einer Insolvenz.

"Die Gespräche laufen, sie werden intensiv geführt, weil hier kurzfristig eine Lösung gefunden werden muss", erklärte Ministeriumssprecher Robert Säverin. Er habe keine Informationen darüber, ob diese noch 3, 5, 8 oder 10 Tage dauern würden. "Die Gespräche laufen, in welchem Zeitrahmen die abgeschlossen werden ist nicht absehbar. Aber es wird intensiv und sehr zügig daran gearbeitet."

Insgesamt sei es keine Liebesheirat, die die Bundesregierung und Uniper eingehen würden. Man wisse, dass Uniper in Schweden ein Kernkraftwerk betreibt auch in Russland engagiert sei. "Aber das sind Kapitalbeteiligungen der Uniper. Was wir tun, indem wir Uniper stützen, ist dass wir ein unmittelbare Liquiditätskrise, die zu einer Insolvenz führen kann, verhindern wollen. Wir wollen damit ja nicht den Konzern als Ganzes und schon gar nicht die Geschäftsfelder von ihm stützen", so Säverin.

Uniper hatte vergangene Woche angesichts der stark gestiegenen Gaspreise im Rahmen der gedrosselten russischen Gaslieferungen um Staatshilfe gebeten und bei der Bundesregierung Stabilisierungsmassnahmen beantragt. Eine genaue Summe nannte das Unternehmen allerdings nicht. Es wird mit einem Rettungspaket in Milliardenhöhe gerechnet.

