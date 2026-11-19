MINISO Group A hat am 17.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0.14 USD gegenüber 0.200 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 982.7 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 809.9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch