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31.08.2026 06:37:00
MINISO Group A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
MINISO Group A hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.14 USD gegenüber 0.220 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Umsatzseitig wurden 853.6 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MINISO Group A 686.6 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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