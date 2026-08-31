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31.08.2026 06:37:00
MINISO Group A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
MINISO Group A präsentierte in der am 28.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.28 HKD gegenüber 0.430 HKD im Vorjahresquartal verkündet.
Im abgelaufenen Quartal hat MINISO Group A 6.69 Milliarden HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24.82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.36 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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