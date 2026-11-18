MINISO Group A hat am 17.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.28 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.390 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.71 Milliarden HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21.67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MINISO Group A einen Umsatz von 6.33 Milliarden HKD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch