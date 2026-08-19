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19.08.2026 06:37:00
Mining Americas legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Mining Americas hat am 17.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS lag bei -0.20 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0.040 CAD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 45.2 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1334.92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.2 Millionen CAD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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