Mining Americas legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Mining Americas hat am 17.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei -0.20 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0.040 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 45.2 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1334.92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.2 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch