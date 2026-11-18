Mining Americas präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.04 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Mining Americas ein EPS von -0.120 CAD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mining Americas in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4381.37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 45.7 Millionen CAD im Vergleich zu 1.0 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch